Официальный представитель МИД России Мария Захарова за 4 часа до обстрела детской больницы в городе Мариуполь, заявила на брифинге, что «там обосновались украинские националисты и боевики».

В сети появилось видео, на котором Захарова заявила, что родильные дома стали местом для боевых позиций.

«В Мариуполе нацбаты, изгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции», - заявила она.

Спуся 4 часа после слов Захаровой российские военные сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе, в результате которого погибли и были ранены беременные женщины.