McDonald's, Apple, IKEA и другие: в России назвали компании, которые могут быть национализированы

Организация «Общественная потребительская инициатива» составила перечень иностранных компаний, которые приняли решение уйти из России и в перспективе могут быть национализированы, и направила его в правительство РФ и Генпрокуратуру. В список вошли 59 организаций, передают «Известия».

Как заявил глава организации Олег Павлов, перечень будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса.

«Сейчас в него внесены такие компании, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и др. К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», - рассказал Павлов.