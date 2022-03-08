Украинская армия контратаковала под Киевом

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил о контратаке ВСУ под Киевом и уничтоженных 5 российских танках. Об этом, как передает «Украинская правда», он заявил в эфире телеканала Рада.

«Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия совершила контратаку под Киевом. Мы подбили пять танков… Утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои. Мы понимаем, что сейчас там проходят бои. Однако пока более подробной информации нет», - заявил Денисенко.