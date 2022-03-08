15-й день войны: сводка Генштаба Украины

Украинская армия удерживает оборонительные позиции, войска Российской Федерации снизили темпы наступления. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 по местному времени.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполь", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того украинскими силами продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Также украинские военные удерживают оборону города Чернигов. Предпринимаются меры по сдерживанию продвижения российских войск в направлении Киева, говорится в сообщении. Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления российской армии, удерживает определенные оборонительные рубежи.

Гуппировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения россиян, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск, отмечается в сообщении Генштаба.

В украинском военном ведомстве отметили, что российская армия снизила "темпы наступления".