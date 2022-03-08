Босфор закрылся для судов
Босфорский пролив в Турции закрыт для двустороннего движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Другие подробности не приводятся.
Босфорский пролив в Турции закрыт для двустороннего движения судов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Другие подробности не приводятся.
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