Украина заявила об уничтожении российской военной техники в Мариуполе

В Мариуполе за прошедшие сутки, 9 марта, уничтожено 4 российских танка, 1 БМП, а также уничтожено и повреждено еще 11 единиц российской бронированной техники, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

"Защитники Мариуполя держат оборону уже который день. Отдельная благодарность полицейским, которые патрулируют город и помогают его жителям. Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП. Гвардейцы ООСН "Азов" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники, штабную машину", - говорится в сообщении.