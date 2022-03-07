В Офисе Зеленского назвали количество взятых в плен срочников России
В Украине в плену находятся 250-300 российских военнослужащих срочной службы, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live".
"Я могу сказать, сколько их есть в плену - их там не меньше 250-300 человек, только срочников", - цитирует Арестовича УНИАН.
По его словам, трудно сказать, сколько российских срочников воюет в Украине, но нет ни одного направления, где проходят боевые действия, чтобы не было таких военнослужащих.
"Минимум половина личного состава российской армии, которая участвует в войне в Украине, - это срочники. Речь идет о том, что здесь, по моим прикидкам, не меньше 80-100 тыс. срочников", - добавил Арестович.
По его мнению, половина погибших в Украине российских солдат также срочники.