В Офисе Зеленского назвали количество взятых в плен срочников России

В Украине в плену находятся 250-300 российских военнослужащих срочной службы, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live".

"Я могу сказать, сколько их есть в плену - их там не меньше 250-300 человек, только срочников", - цитирует Арестовича УНИАН.

По его словам, трудно сказать, сколько российских срочников воюет в Украине, но нет ни одного направления, где проходят боевые действия, чтобы не было таких военнослужащих.