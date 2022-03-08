В Казахстане прокомментировали скандальное заявление Зюганова

Никакого официального протеста по поводу высказываний лидера Коммунистической партии России Геннадия Зюганова о северных регионах Казахстана не будет, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает Tengrinews.kz.

"Никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Коммунистической партии России, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей. Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов.

Он уточнил, что Компартия России является преемницей Компартии СССР и основана на той же идеологии, а значит, преследует цель осуществления мировой социалистической революции и установления диктатуры пролетариата во всем мире.