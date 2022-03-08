Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов отметил относительно открытия нового филиала, что целью регионального развития банка является обеспечение доступности банковских услуг и расширение клиентской базы банка: «В соответствии с нашей стратегией мы стараемся обеспечить микро-, малых и средних предпринимателей страны финансовыми ресурсами и новыми банковскими решениями. Мы видим большой потенциал в Сальяне в этом направлении и уверены, что деятельность Yelo Bank в этом регионе будет благоприятна для всех. В 2022 году мы планируем открыть центры обслуживания в других регионах Азербайджана для устойчивого и успешного развития местного предпринимательства».

После ребрендинга Yelo Bank не только обновил действующие филиалы согласно новой концепции, но также открыл еще несколько новых точек обслуживания.

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