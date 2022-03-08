В Казахстане заявили, что США не работают в биолаборатории Алматы

Референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, принадлежит Казахстану и работает в его интересах, заявил заместитель премьера - министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в кулуарах заседания правительства.

"Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория, эта лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - цитирует Тлеуберди ТАСС.

Он заверил, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран там не ведут: "И, как вы знаете, благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac”.