В Пентагоне подсчитали: Россия выпустила по Украине 710 ракет

С начала вторжения в Украину Россия выпустила по этой стране 710 ракет, заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США. Об этом сообщает CNN.

"По словам высокопоставленного чиновника из Минобороны США, Россия запустила 710 ракет против Украины с начала вторжения, а российские войска приблизились к городам Харькову и Николаеву", - говорится в сообщении, которое цитирует "Украинская правда".

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что почти все ракеты были выпущены по восточной части Украины: "Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары происходят восточнее этой линии".

Соединенные Штаты не видели никаких запусков ракет вблизи границ Украины с Польшей или в западной части Украины, добавил Кирби.

По словам чиновника из Минобороны США, российские войска за прошедшие сутки продвинулись на 20 км и сейчас находятся недалеко от Харькова. Кроме того, они находятся примерно в 15 км к северу от Николаева.