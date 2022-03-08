Азербайджанский мужской дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев выступил с темповым упражнением и получил оценку 26,660 балла.

Наш дуэт занял в квалификации 5-е место и вышел в финал в «темпе», который состоится 12 марта.

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Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартовал чемпионат мира по спортивной акробатике.

На церемонии открытия выступили министр молодежи и спорта, президент Европейской федерации гимнастики Фарид Гаибов и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Всего в чемпионате мира участвуют 170 спортсменов и спортсменок из 17 стран.