В Баку стартовал чемпионат мира: азербайджанский дуэт в финале обновлено 11:54
Азербайджанский мужской дуэт Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев выступил с темповым упражнением и получил оценку 26,660 балла.
Наш дуэт занял в квалификации 5-е место и вышел в финал в «темпе», который состоится 12 марта.
* * * 11:10
Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене стартовал чемпионат мира по спортивной акробатике.
На церемонии открытия выступили министр молодежи и спорта, президент Европейской федерации гимнастики Фарид Гаибов и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.
Всего в чемпионате мира участвуют 170 спортсменов и спортсменок из 17 стран.
Азербайджан представляют мужская пара Даниэль Аббасов – Мурад Рафиев, которая становилась чемпионом Европы среди молодежи, а также две смешанные пары – победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова и призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.
Сегодня мужские пары выступят в квалификации с темповым и балансовым упражнениями, а смешанные пары – только с балансовым.
Также будут разыграны медали в соревнованиях женских пар, мужских и женских групп. В каждом виде будет разыграно по три комплекта наград – состоятся финалы в смешанных упражнениях (туда спортсмены попадут по сумме квалификационных выступлений с темповым и балансовым упражнениями), а также отдельные финалы с «темпом» и «балансом». Будут подведены итоги и командного первенства.
Первые финалы пройдут завтра. Чемпионат мира завершится 13 марта.