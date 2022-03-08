В Анталье встретились главы МИД Турции и Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в четверг в Анталье с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Anadolu.

Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров также находится в Анталье для участия в Дипломатическом форуме. Переговоры глав дипломатий прошли в преддверие трехсторонней встречи глав МИД Турции, РФ и Украины.

Напомним, что главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба сегодня, 10 марта, проведут переговоры в Анталье.