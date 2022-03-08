"История повторилась": госсекретарь США сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил блокаду нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны с тем, что происходит сейчас в украинском Мариуполе. Об этом он написал в Twitter.

"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — отметил Блинкен.

В свой пост госсекретарь США добавил фотографию с изображением двух женщин с детьми: одной из блокадного Ленинграда в 1942 году, другой — из современного Мариуполя, окруженного армией РФ.