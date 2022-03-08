"История повторилась": госсекретарь США сравнил ситуацию в Мариуполе с блокадой Ленинграда
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сравнил блокаду нацистами Ленинграда во время Второй мировой войны с тем, что происходит сейчас в украинском Мариуполе. Об этом он написал в Twitter.
"Каждый россиянин знает о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", — отметил Блинкен.
В свой пост госсекретарь США добавил фотографию с изображением двух женщин с детьми: одной из блокадного Ленинграда в 1942 году, другой — из современного Мариуполя, окруженного армией РФ.
Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022
Накануне советник главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что за время блокады Мариуполя, который с первых дней войны находится под обстрелами, погибли уже около 1 300 мирных жителей.