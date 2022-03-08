Китай начал скупать Россию новый поворот
Пекин запустил план по скупке активов российских энергетических и сырьевых компаний, в частности «Газпрома» и производителя алюминия «Русала». Как сообщается, в реализации этого плана задействованы крупнейшие государственные компании Китая, такие как China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp.
Те, кто в курсе, как работают государственные китайские компании, входящие в «золотой список» Центрального комитета Коммунистической партии Китая, прекрасно знают, что подобные шаги они могут совершать только в том случае, если решение об этом принято в «святая святых» - на Политбюро ЦК КПК.
Смутные слухи о принятии данного решения ходили еще в конце прошлой недели, но официальных комментариев китайской стороны на эту тему, как обычно, не было, а особого доверия к инсайдам по нынешним временам не существует. Поскольку никогда не врут в таких масштабах, как на войне.
С 24 февраля официальная риторика китайских властей представляла из себя словесную гимнастику высшего класса. С одной стороны, Пекин старался не оттолкнуть от себя мнительный и подозрительный Кремль. С другой – старался не изменить постоянно провозглашаемых им принципов территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств и неиспользования силового сценария.
«Политическая гимнастика» вполне удалась. На западе заговорили о «пророссийском нейтралитете» Пекина, а представитель российского МИД Мария Захарова красноречиво заявила, что Китай на стороне России. «Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию», - чуть невнятно, но с пафосом заявила она.
Между тем китайские власти действовали четко в тех рамках положительных и отрицательных последствий, которые возникли для КНР после агрессии в Украину. Если кратко, то они выглядят следующим образом:
Положительные
— возрастут российские продажи в КНР нефти, газа и других сырьевых товаров, что позволит Китаю диктовать цены.
— увеличатся закупки Россией китайских товаров и оборудования.
— исключение Россия из SWIFT ускорит использование китайской трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS).
— у России уменьшатся возможности противостоять расширению влияния в Центральную Азию, Сибирь, Арктику, Индию или другие будущие потенциальные районы конфликта интересов.
Отрицательные
— снижение поставок сельхоз- и продовольственных товаров из Украины скажется на программе продовольственной безопасности Китая.
— снизятся закупки железной руды из Украины, что нарушает планы Китая по диверсификации поставок в свете его конфликта с Австралией.
И пока китайские политики говорят о том, что они «за все хорошее против всего плохого», буквально за неделю происходит следующее. Во-первых, два крупнейших китайских банка уже ограничили сделки на покупку российского сырья. В частности, Bank of China и ICBC перестали выдавать аккредитивы покрытия соглашений с сырьевыми экспортерами из РФ.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который был создан по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина в 2016 году для финансирования стратегии «Пояс и путь», приостановил проекты, связанные с Россией и Белоруссией. При этом Москва входит в число основателей АБИИ и имеет место в совете директоров. Шанхайский новый банк развития, созданный примерно в то же время и по тем же причинам, что и АБИИ, также заявил, что «приостановил новые сделки в России».
Китайские производители всего и вся – от автомобилей до смартфонов – начали вести переговоры с российскими торговыми сетями о массовых поставках своей продукции, причем, по ценам на 15-20% выше тех, что были еще месяц назад. А чтобы российские партнеры были посговорчивее - Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Россию, ссылаясь на проблемы с логистикой и курсом рубля. Как о том, что государственные корпорации приступили к скупке российских энергетических и сырьевых активов – естественно, тоже по выгодным для себя ценам – уже говорлось выше.
И, наконец, буквально на днях министр иностранных дел КНР Ван И заявил на церемонии в честь 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии, что открывается «новая эра в сотрудничестве между государствами региона». То есть, говоря без экивоков, Китая в Центральной Азии станет еще больше, хотя и так дальше уже некуда. Формирование из региона «малого Китая» стремительно ускоряется, сокращая там российское присутствие, во всяком случае – экономическое.
По сути, в ходе украинско-российского конфликта Китай исключительно умело решает свои задачи и продвигает свои интересы. То, что это, мягко говоря, создает дополнительные сложности для Москвы – Пекин не слишком волнует, если волнует вообще. В конце концов, не китайцы создали иллюзию о стратегическом партнерстве Китая и России. И если кто-то в нее искренне поверил – то они тут точно не виноваты…