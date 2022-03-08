Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:34

Пекин запустил план по скупке активов российских энергетических и сырьевых компаний, в частности «Газпрома» и производителя алюминия «Русала». Как сообщается, в реализации этого плана задействованы крупнейшие государственные компании Китая, такие как China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp. Те, кто в курсе, как работают государственные китайские компании, входящие в «золотой список» Центрального комитета Коммунистической партии Китая, прекрасно знают, что подобные шаги они могут совершать только в том случае, если решение об этом принято в «святая святых» - на Политбюро ЦК КПК. Смутные слухи о принятии данного решения ходили еще в конце прошлой недели, но официальных комментариев китайской стороны на эту тему, как обычно, не было, а особого доверия к инсайдам по нынешним временам не существует. Поскольку никогда не врут в таких масштабах, как на войне.

С 24 февраля официальная риторика китайских властей представляла из себя словесную гимнастику высшего класса. С одной стороны, Пекин старался не оттолкнуть от себя мнительный и подозрительный Кремль. С другой – старался не изменить постоянно провозглашаемых им принципов территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств и неиспользования силового сценария. «Политическая гимнастика» вполне удалась. На западе заговорили о «пророссийском нейтралитете» Пекина, а представитель российского МИД Мария Захарова красноречиво заявила, что Китай на стороне России. «Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Тех, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай. Вы же видите эту реакцию», - чуть невнятно, но с пафосом заявила она. Между тем китайские власти действовали четко в тех рамках положительных и отрицательных последствий, которые возникли для КНР после агрессии в Украину. Если кратко, то они выглядят следующим образом: Положительные — возрастут российские продажи в КНР нефти, газа и других сырьевых товаров, что позволит Китаю диктовать цены. — увеличатся закупки Россией китайских товаров и оборудования. — исключение Россия из SWIFT ускорит использование китайской трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS). — у России уменьшатся возможности противостоять расширению влияния в Центральную Азию, Сибирь, Арктику, Индию или другие будущие потенциальные районы конфликта интересов. Отрицательные — снижение поставок сельхоз- и продовольственных товаров из Украины скажется на программе продовольственной безопасности Китая. — снизятся закупки железной руды из Украины, что нарушает планы Китая по диверсификации поставок в свете его конфликта с Австралией. И пока китайские политики говорят о том, что они «за все хорошее против всего плохого», буквально за неделю происходит следующее. Во-первых, два крупнейших китайских банка уже ограничили сделки на покупку российского сырья. В частности, Bank of China и ICBC перестали выдавать аккредитивы покрытия соглашений с сырьевыми экспортерами из РФ.