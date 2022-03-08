Россия выходит из Совета Европы

Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, говорится в заявлении МИД России.

В дипведомстве отметили, что недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС, старейшей европейской организации, в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - заявили в министерстве.

Также было отмечено, что ход событий "становится необратимым": "Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах", на замену попираемого США и их сателлитами международного права".