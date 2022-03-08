Банк АВВ удостен пяти наград

Ассоциация банков Азербайджана присудила награды Банку АВВ за ряд проектов, реализованных в прошлом году. По итогам 2021 года АВВ был избран победителем в номинациях «Корпоративная социальная ответственность», «Самая активная поддержка финансовой грамотности», «Самая активная поддержка образования», «Член АБА, проводящий мероприятия в сфере финансовой доступности малого и среднего бизнеса», «Член АБА, отличившийся в области продвижения безналичных платежей».

В прошлом году АВВ в ходе реализации программы корпоративной социальной ответственности выступил финансовым партнером сборных команд страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио и XVI летних Паралимпийских играх. В рамках этой программы также было опубликовано на азербайджанском языке и представлено в ряд университетов и центральные библиотеки учебное пособие ведущих университетов мира, написанное профессором Массачусетского технологического института (MIT) Джонатаном Грубером «Государственные финансы и государственная политика».

В партнерстве с Государственной налоговой службой, Государственным таможенным комитетом и KOBIA были проведены обучающие тренинги для представителей малого и среднего бизнеса в регионах. Совместно с Министерством цифрового развития и транспорта АВВ успешно провел 2-й Региональный хакатон. Также были продолжены образовательные и инкубационные программы в Академии ABB Тech и Инновационном центре ABB. Кроме этого в течение года АВВ осуществлял ряд проектов по расширению безналичных расчетов в нашей стране. В частности, впервые в нашей стране совместно со своими партнерами банк внедрил бесконтактные оплаты для проездов на железнодорожном транспорте посредством платежных карт

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.