В Мелитополе российские военные похитили депутата Лейлу Ибрагимову
В украинском Мелитополе вооруженные люди в российской военной форме похитили депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева.
"Сегодня в г. Мелитополь в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея", - написал Бариев в своем Фейсбук.
Бариев добавил, что российские военные обыскали дом депутата, изъяли телефоны. "Лейлу Ибрагимову увезли в неизвестном направлении", - сообщил Бариев.