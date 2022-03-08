Украинская авиация разбила колонну снабжения российских войск
Украинская авиация в ночь на 10 марта разбила колонну снабжения российских войск, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
«Противник делает ротацию. Мы тоже хорошо отработали ночью. Авиация разбила колонну снабжения. Отработал арта по их позициям и танкам. Это и помогло выдвинуться вперед нам. Все подробности буду давать с задержкой на один день, чтоб противник не принимал решения на основе наших данных», – отметил Ким.