В Турции завершилась встреча глав МИД России и Украины обновлено
Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу завершилась в Анталье, передает ТАСС.
Отмечается, что переговоры прошли на полях Дипломатического форума и продлились более полутора часов.
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В Турции началась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, России и Украины.
Переговоры Кулебы и Лаврова в трехстороннем формате с участием Чавушоглу проходят в рамках третьего Дипломатического форума в Анталье.