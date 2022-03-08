Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 335 танков, 49 самолетов и 81 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 10 марта потери россиян составляют:

• личного состава – более 12 тысяч человек,

• танков ‒ 335,

• ББМ – 1105,

• артиллерийских систем –123,

• РСЗО - 56,

• средств ПВО – 29,

• самолетов – 49,

• вертолетов – 81,

• автомобильной техники - 526,

• кораблей/катеров - 3,

• цистерн с ГСМ – 60,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.