Потери России в Украине за 15 дней войны Генштаб ВСУ
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили более 12 тысяч военных, 335 танков, 49 самолетов и 81 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 10 марта потери россиян составляют:
• личного состава – более 12 тысяч человек,
• танков ‒ 335,
• ББМ – 1105,
• артиллерийских систем –123,
• РСЗО - 56,
• средств ПВО – 29,
• самолетов – 49,
• вертолетов – 81,
• автомобильной техники - 526,
• кораблей/катеров - 3,
• цистерн с ГСМ – 60,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.