Разведка США о потерях российской военной техники в Украине

Разведка США сообщила, что российская армия потеряла от 8% до 10% военной техники, которая использовалась при вторжении в Украину. Об этом сообщает CNN.

Так, американский чиновник, ознакомленный с последними данными разведки, сообщил, что, по оценкам США, от 8% до 10% военных активов РФ, которые использовались для вторжения в Украину, уничтожены или пока не работают.

В частности, среди утраченной техники самолеты, танки, потерянная артиллерия и другие военные средства.