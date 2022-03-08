Пути Москвы и Тегерана разошлись горячая тема
Переговоры о возобновлении ядерной сделки Ирана с мировыми державами зашли в тупик из-за российских требований к США гарантии того, что санкции, с которыми она столкнулась в связи с «военной операцией» в Украине, не повредят ее торговле с Тегераном.
Месяцы напряженных переговоров в Вене подошли к финалу – соглашение по иранской ядерной сделке готово к подписанию. И тут Москва приняла решение их торпедировать, потребовав от американцев гарантий для своих торговых сделок с Ираном.
«Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят бал, чтобы нам дали гарантии как минимум на уровне государственного секретаря, что нынешний процесс, запущенный Соединенными Штатами, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному и полноценному торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому взаимодействию с Исламской Республикой Иран», - заявил в субботу, 5 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров. Это была бомба, холодный душ и шок одновременно.
«Мы официально стали заложниками России», - написал в Twitter бывший иранский парламентарий, представитель реформаторских кругов Махмуд Садеги. И это было одно из самых мягких заявлений по поводу возникшей ситуации. Правительственная «Джомхурий-е эслами» выразилась куда жестче: «Москва решает за Тегеран и пытается стать его голосом на переговорах. Такое неправильное представление об Исламской Республике Иран и иранском народе может погрузить россиян в иллюзию, ту самую, которая привела к вторжению Путина в Украину, и его погружению в трясину опустошительной войны».
Логику Москвы можно понять. С учетом нынешних условий, в которые она сама себя же и загнала, подписывать соглашение по ядерной сделке означает для нее просто отдать Тегеран Западу, а самой остаться за бортом. Но Иран не будет рисковать и лучше заключит необходимые ему контракты с американцами и европейцами, чем со ставшей в одночасье токсичной Россией.
К тому же на рынки широкой рекой хлынет иранская нефть, что существенно облегчит американские и европейские планы отказаться в ближайшие пару лет от нефти российской. Никаких иллюзий по этому поводу быть не должно – солидарность Тегерана с Москвой здесь работать не будет. Если что и появится, то это пара официальных заявлений от руководства Ирана о том, что санкции против России – это плохо и несправедливо. Не более.
Что бы ни утверждали российские пропагандисты, Москва и Тегеран только партнеры, но никак не союзники. Причем за последние месяцы в их отношениях произошла целая череда скандалов, которые ясно продемонстрировали – что иранские, что российские элиты относятся друг к другу с большой настороженностью и подозрением.
И сейчас, когда кампания максимального давления на Иран заканчивается, а кампания максимального давления на Россию начинается – застарелые конфликты и неясности могут вылиться в серьезное охлаждение отношений. Особенно с учетом того, как много значит ядерная сделка для Ирана и нынешнего его руководства.
Длительное время в Кремле придерживались политики, чтобы Иран оставался ослабленным и зависящим от политической поддержки России. В отличие от Китая Москва не предпринимала серьезных попыток обойти американские санкции, протестуя против них только на словах. В Тегеране это видели, и иллюзии в отношении сотрудничества с Россией постепенно сошли на нет.
А если российские требования гарантий затруднят подписание сделки или сорвут ее – Иран из партнеров Москвы перейдет в категорию «недружественных государств». Со всеми вытекающими отсюда последствиями.