Икрам Нур, автор haqqin. az 12:48

Переговоры о возобновлении ядерной сделки Ирана с мировыми державами зашли в тупик из-за российских требований к США гарантии того, что санкции, с которыми она столкнулась в связи с «военной операцией» в Украине, не повредят ее торговле с Тегераном. Месяцы напряженных переговоров в Вене подошли к финалу – соглашение по иранской ядерной сделке готово к подписанию. И тут Москва приняла решение их торпедировать, потребовав от американцев гарантий для своих торговых сделок с Ираном.

«Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят бал, чтобы нам дали гарантии как минимум на уровне государственного секретаря, что нынешний процесс, запущенный Соединенными Штатами, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному и полноценному торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому взаимодействию с Исламской Республикой Иран», - заявил в субботу, 5 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров. Это была бомба, холодный душ и шок одновременно. «Мы официально стали заложниками России», - написал в Twitter бывший иранский парламентарий, представитель реформаторских кругов Махмуд Садеги. И это было одно из самых мягких заявлений по поводу возникшей ситуации. Правительственная «Джомхурий-е эслами» выразилась куда жестче: «Москва решает за Тегеран и пытается стать его голосом на переговорах. Такое неправильное представление об Исламской Республике Иран и иранском народе может погрузить россиян в иллюзию, ту самую, которая привела к вторжению Путина в Украину, и его погружению в трясину опустошительной войны». Логику Москвы можно понять. С учетом нынешних условий, в которые она сама себя же и загнала, подписывать соглашение по ядерной сделке означает для нее просто отдать Тегеран Западу, а самой остаться за бортом. Но Иран не будет рисковать и лучше заключит необходимые ему контракты с американцами и европейцами, чем со ставшей в одночасье токсичной Россией. К тому же на рынки широкой рекой хлынет иранская нефть, что существенно облегчит американские и европейские планы отказаться в ближайшие пару лет от нефти российской. Никаких иллюзий по этому поводу быть не должно – солидарность Тегерана с Москвой здесь работать не будет. Если что и появится, то это пара официальных заявлений от руководства Ирана о том, что санкции против России – это плохо и несправедливо. Не более.