«Мы не верили до последнего»: Ермак рассказал об их с Зеленским первых часах войны

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что после первой информации о российских бомбардировках сразу поехал на работу – глава государства Владимир Зеленский уже был на Банковой, сказал он в интервью «Украинской правде».

«Я приехал где-то около двух ночи домой. Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час-полтора я уже получил и от разведки, и от военных информацию о начале боевых действий. Поэтому быстро собрался и был уже около 5 часов утра в Офисе президента.

Я получил информацию о том, что начались бои на границе, и о том, что пошли бомбардировки. Поэтому сразу, практически с первых минут, был в Офисе. И когда я приехал на Банковую, президент уже был на месте.