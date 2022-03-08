США перебросили комплексы Patriot из Германии в Польшу

Чтобы защитить территорию стран НАТО от потенциальной угрозы со стороны России, США передислоцировали два ЗРК Patriot из Германии в Польшу. В Пентагоне подчеркивают, что это не связано с каким-то конкретным событием, сообщает Deutsche Welle.

В качестве предупредительной меры в связи с войной в Украине США перебросили два зенитных ракетных комплекса Patriot из Германии в Польшу, сообщил в среду, 9 марта, высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы не будем говорить ни где они размещены, ни о статусе их дислокации", - уточнил он.