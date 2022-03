Глава МАГАТЭ срочно вылетел в Турцию для обсуждения вопроса безопасности АЭС в Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси летит в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности АЭС и других ядерных объектов Украины. 10 марта в Анталье начался Анатолийский дипломатический форум. Об этом Гросси написал в Twitter.

«Я на пути в Анталью, Турция, чтобы обсудить насущный вопрос обеспечения безопасности и сохранности ядерных объектов Украины», - подчеркнул Гросси.

I am on my way to Antalya, #Turkey, to discuss the urgent issue of ensuring the safety and security of #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/v7bKm3BRwJ