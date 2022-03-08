Великобритания ввела новые санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний и банков, следует из обновленных санкционных списков, опубликованных на сайте правительства страны. Их активы в Британии будут заморожены, а въезд в страну запрещен, передают российские «Ведомости».

Под санкции попали российско-израильский бизнесмен Роман Абрамович, главный исполнительный директор, председатель правления, зампредседателя совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев и совладелец «Русала» Олег Дерипаска.

Ранее Великобритания ввела санкции против основателя USM Holdings Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера России, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.