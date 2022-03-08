Российская армия под Киевом почти не продвинулась британская разведка
Британская разведка заявила о заметном уменьшении активности российских войск в небе над Украиной в течение последних дней. Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.
"В последние дни произошло заметное уменьшение общей воздушной активности России над Украиной, вероятно, из-за неожиданной эффективности и выносливости украинских сил ПВО", - отмечается в сообщении.
По британским разведданным, большая российская колонна к северо-западу от Киева за неделю почти не продвинулась вперед и продолжает нести потери от украинских войск.
(1 of 3)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2022
The large Russian column north west of Kyiv has made little progress in over a week and is suffering continued losses at the hands of the Ukrainian Armed Forces.