Кремль об уходе из России иностранных компаний и инвесторов

Инвестиционная привлекательность России для стран, ведущих против нас экономическую войну, отходит на другой план, вместе с тем для других она сохраняется, а рынок не терпит пустоты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В условиях войны экономической - я еще раз подчеркиваю, против нас ведется экономическая война - в условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план», - сказал он журналистам.

Однако Песков добавил, что для других стран инвестпривлекательность России сохраняется.