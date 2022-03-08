Кремль прокомментировал участие российских срочников в «спецоперации» в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о российских срочниках в Украине, отметив, что главное, что эти факты выявлены, ситуация исправлена.

«Вчера мы уже сказали, что соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождёмся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена», - цитирует Пескова РИА Новости.

В среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении «специальной военной операции» в Украине.