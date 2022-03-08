Китай отказал России в поставках запчастей для самолетов

«Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей». Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов «Росавиации» Валерий Кудинов, передает «Интерфакс».

По его словам, Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах.

Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.