Китай отказал России в поставках запчастей для самолетов
«Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей». Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов «Росавиации» Валерий Кудинов, передает «Интерфакс».
По его словам, Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в Турции, Индии и других странах.
Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.