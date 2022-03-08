На черниговском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом, как пишет УНИАН, 10 марта сообщили в оперативном командовании «Север» (оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в северной части территории Украины).

«На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования «Север» уничтожило дивизион «Искандеров-М», которые обстреливали мирное население», - говорится в сообщении.