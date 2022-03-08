Без запретов на русское: Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину

Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Российский министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что, настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России".

"И президент Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции... Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украины, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь", - сказал Лавров, обращаясь к зарубежным журналистам.