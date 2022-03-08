Задержан бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Азербайджана
Задержан еще один бывший чиновник Минобороны, сообщает Qafqazinfo.
Вчера в ходе операции Службы госбезопасности был задержан бывший начальник Управления по эксплуатации жилья министерства Фикрет Мирзоев.
Ему предъявлено обвинение по статье 179.4 УК АР (присвоение или растрата).
Полковник Фикрет Мирзоев был уволен с должности в июне 2020 года.
Следует отметить, что в последние дни Служба государственной безопасности Азербайджана провела несколько операций в Министерстве обороны, в результате которых были задержаны высокопоставленные чиновники.