«Азеригаз» ответит на интересующие население вопросы

11 марта в 11:00 в административном здании производственного объединения «Азеригаз» состоится очередная акция «Открытые двери», которая будет транслироваться в прямом эфире через социальную сеть Facebook.

Как сообщили haqqin.az в ПО, в ходе акции будет представлен отчет по итогам февраля текущего года. Каждая медиа-организация, представители НПО и блогеры приглашены на мероприятие. Ответы на интересующие граждан вопросы будут озвучены генеральным директором «Азеригаз» Русланом Алиевым в прямом эфире.