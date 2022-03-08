«Россия не нападала на Украину»: основные заявления Лаврова по итогам переговоров с Кулебой

Отвечая на вопрос, планирует ли РФ нападать на другие страны, глава МИД РФ сказал: "На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали". "Но Украине мы просто многократно объяснили, что наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, увещеваниям, призывам нас никто не слушал", - сказал Лавров, его заявление приводит Интерфакс.

Россия не нападала на Украину и не собирается нападать на другие страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Анталье после переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой

Министр иностранных дел России также заявил, что на встрече с главой МИД Украины никто не планировал договариваться о прекращении огня. Реагируя на слова Кулебы о том, что не удалось достичь соглашения о прекращении огня, Лавров сказал: "Никто и не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в этих предложениях, хорошо известны украинской стороне".

По словам Лаврова, Россия подтвердила, что предложения по ежедневному открытию гуманитарных коридоров в Украине остается в силе: "Мы подтвердили, что инициатива, с которой выступила в свое время российская сторона, по ежедневному открытию гуманитарных коридоров, - она остается в силе, маршруты таких коридоров, время их открытия определяются теми, кто контролирует обстановку на земле, исходя из анализа ситуации и исходя из необходимости выбирать наиболее безопасные, наиболее эффективные маршруты для выхода гражданских лиц".

"Российская сторона представила предельно конкретные, уже в форме проекта юридического документа, соображения, и украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - отметил Лавров.

Как сказал российский министр, "мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса и в контексте обеспечения безопасности на европейском континенте".

По его словам, Россия выступает за любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса в Украине. Глава МИД РФ отметил, что "эти контакты должны иметь добавленную стоимость, мы исходим из того, что они не будут использоваться ... для того, чтобы подменить или обесценить реальный главный переговорный трек, который на белорусской территории развивается на уровне двух делегаций". "Сегодняшняя беседа подтвердила, что этот трек является безальтернативным", - подчеркнул Лавров.

"Те, кто накачивает Украину оружием, конечно же, должны понимать, что несут ответственность за свои действия, равно как и те, кто направляет наемников в Украину", - сказал российский министр.

Он также назвал возмутительными факты участия США в экспериментах в биолабораториях на Украине: "Совершенно возмутительные факты касательно того, чем Пентагон занимается в созданные на деньги Соединенных Штатов биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать над патогенами", - сказал он. По его словам, такие патогены могли в дальнейшем использоваться для создания биологического оружия. "Американцы осуществляли эту деятельность в глубокой тайне. От этого уж точно не отвертеться".

Создаваемое при поддержке США в Украине биологическое оружие было этнически ориентированным, заявил Лавров. "Насчет того, что они уже это оружие применяли, у меня данных нет, но то, что это были совершенно не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, так сказать, этнически ориентированного, - в этом практически не остается сомнений".