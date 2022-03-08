Саакашвили объявил о завершении голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашавили заявил, что прекращает голодовку в тюрьме, о чем он написал в Facebook.

По словам экс-лидера Грузии, прекратить голодовку его попросили «бойцы, которые защищают Украину с 2014 года», а также Верховное командование Украины, с которым он находится в постоянном контакте.

«Сейчас нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости. Мы должны встретить победу в полной готовности!», — заявил политик.

Напомним, что Саакашвили повторно объявил бессрочную голодовку 21 февраля в ответ на действия грузинских властей. Впервые он объявлял ее сразу после задержания в Грузии 1 октября 2021 года и прекратил ее спустя 50 дней.