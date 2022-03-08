Чавушоглу призвал не ждать чудес от переговоров Лаврова и Кулебы

«Турция продолжит дипломатические усилия по продвижению диалога между Россией и Украиной». Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам трехсторонней встречи с главами МИД России и Украины в Анталье, передает «Анадолу».

Он отметил, что Анкара надеется на скорое восстановление мира в регионе и продолжит усилия по продвижению дипломатии между Россией и Украиной.

Глава МИД Турции также призвал не ждать чудес от переговоров Лаврова и Кулебы, но отметил важность начала такого политического диалога, добавив, что переговоры проходили в «непростой обстановке».

Напомним, что сегодня в Анталье прошла трехсторонняя встреча глав МИД России Сергея Лаврова, Украины Дмитрия Кулебы и Турции Мевлюта Чавушоглу.