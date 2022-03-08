Генштаб Украины: российская армия остановлена по всем направлениям
Силы обороны Украины остановили российскую армию по всем направлениям. Россияне пытаются удержать занятые позиции, говорится в сообщении Генштаба Украины.
"Украинская правда" передает со сылкой на Генштаб, что силы обороны Украины сдерживают наступательную операцию Вооруженных сил РФ.
В военном ведомстве Украины отмечают, что российская армия пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляет перегруппировку и не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада. В ВСУ не исключают подготовки и проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Киев "под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов".