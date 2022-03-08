Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Анкаре фото
Во дворце Чанкая в Анкаре началась встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во дворце Чанкая в Анкаре началась встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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