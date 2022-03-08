Население Киева сократилось вдвое

«В настоящее время Киев покинул каждый второй житель из-за вопросов безопасности». Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНИАН.

Он отметил, что, по последним данным, в столице находится чуть меньше 2 миллионов жителей.

«Тем не менее Киев сейчас превратился в крепость. Каждая улица, каждое здание, каждый блок-пост укрепляется», - отметил Кличко.

Глава города также подчеркнул, что планы ВС России по захвату Киева не воплощаются в жизнь благодаря военным, которые защищают Бучу, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут ожесточенные бои.

«Наши ребята срывают все планы окружить Киев, и в этом направлении мы всеми силами помогаем», - сказал Кличко.