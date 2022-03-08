В Минздраве прошла встреча с представителями USAID и ВОЗ

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства Теймура Мусаева с директором миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джеем Сингхом и руководителем азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев рассказал, что благодаря усилиям президента Ильхама Алиева граждане Азербайджана были обеспечены всеми вакцинами, разработанными на разных технологических платформах.

Т.Мусаев сообщил также об использовании цифровых и инновационных технологий в Азербайджане и о реформах в системе здравоохранения.

Стороны обменялись мнениями по вопросам психологической и посттравматической реабилитации ветеранов войны и членов их семей, восстановления медицинской инфраструктуры на освобожденных территориях и других районах, внедрения новых технологий в учреждениях здравоохранения и др. Также была отмечена важность реализации совместных проектов в будущем.