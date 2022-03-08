Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 16:02

Трагические события в Украине подтверждают: не оскудела Россия идейными наследниками большевиков-экспроприаторов. Политические и общественные деятели один за другим уподобляются железным комиссарам в пыльных шлемах, вставшим на борьбу с контрой. А вместо условного нагана используют в качестве безотказного оружия термин из другой, революционной жизни – «национализация». Все началось с заявления секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака: он призвал национализировать активы иностранных компаний, объявивших о закрытии производства или приостановке деятельности в России. Что ж, один только McDonald's — это 850 ресторанов по всей стране и 62 тысячи сотрудников, оказавшихся, по сути, на улице. Но решит ли национализация их проблемы, позволит ли сохранить рабочие места? Партийный функционер пообещал не церемониться с брендами, которые, по его словам, совершили предумышленное банкротство и нанесли России и ее гражданам удар в спину: «Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени».

А дальше пошло-поехало: инициативу Турчака поддержали, среди многих, зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов и учредитель первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев. «Если какая-то компания покинула Россию в рамках нынешнего «парада санкций», ее оставшиеся в стране активы должны стать собственностью народа, - заявил последний. – Прекращение ведения бизнеса – фактически преднамеренное банкротство. Если такое банкротство обусловлено ненавистью к России – это отягчающее обстоятельство». А глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил: в перечень компаний, которые могут быть национализированы в России, вошли McDonald's, IKEA, Apple, Microsoft, Volkswagen, Toyota и другие (всего 60 иностранных брендов). По словам Павлова, общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 трлн рублей. «Этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества», - заявил Павлов. Между тем, с идеей ввести внешнее управление в «компаниях-беглецах», где более 25% принадлежит иностранцам, выступило Минэкономразвития. «Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России», - говорится в сообщении ведомства. Согласно его плану, внешнее управление смогут осуществлять ВЭБ, либо Агентство по страхованию вкладов (АСВ), в случае с финансовой организацией. Речь идет о процедуре банкротства. Она применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности, при этом полномочия по управлению должником передаются другой стороне. Атмосфера быстро накаляется, обретая зловещий оттенок. Самое время обратиться к истории революции и становления советской экономики. Был такой период, известный как «Красная атака на капитал»: с ноября 1917-го по март 1918 года в стране было национализировано 836 промышленных предприятий. Нажитая неправедным трудом собственников помещиков и капиталистов перешла в мозолистые руки народа. Одномоментного изъятия не получилось: к примеру, торговый флот национализировали 26 января 1918-го, а частные железные дороги ликвидировали 4 сентября того же года. Введенная система планирования делала предприятия заведомо убыточными. Полного удовлетворения спроса, как до революции, добиться так и не удалось.

Национализация реализуема исключительно в добровольном порядке, с соблюдением внутренних и международных юридических процедур, по принятой сторонами рыночной стоимости выкупа активов, - рассуждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Принудительное изъятие активов иностранных компаний - нечто из арсенала методов столетней давности. Большевистский «кавалерийский наскок» тут неприменим по многим причинам - экономическим, правовым, техническим, социальным. И даже если изменить внутреннее законодательство, международное право не перестанет действовать. Если отнять собственность у иностранцев, то в западных судебных инстанциях гарантированы иски, которые практически невозможно будет «отбить». По словам эксперта, это чревато рисками ареста активов российского государства, которые будут отданы пострадавшим компаниям. Речь может идти, например о принадлежащих РФ зарубежных объектах недвижимости, производственных фондах, транспортных средствах, финансовых активах и ценных бумагах. Теоретически сюда же относятся «замороженные» авуары золотовалютных резервов ЦБ. Таким образом, в финансовом плане от национализации не выиграть.

«Но и это еще не все: сам прецедент национализации обвалит и без того крайне негативный инвестклимат, - отмечает Гойхман. — Это надолго закроет путь в нашу страну тем инвесторам, которые потенциально могли бы заменить уходящих. В самое ближайшая время, в условиях нехватки ресурсов и современных технологий Россия испытает острую потребность во внешних инвестициях. Плюс, зачастую эта мера лишена смысла и с технической стороны. Многие иностранные предприятия в РФ «завязаны» на поставки из-за рубежа, от головных компаний. Сырье, комплектующие, оборудование, технологии идут оттуда. Например, бессмысленно национализировать автопроизводство BMW в Калининградской области. Наладить сборку автомобилей не получится без европейских автокомпонентов, обновления и обслуживания оборудования». Лучше бы вообще воздержаться от употребления самого термина «национализация». Это эмоционально окрашенное слово вызывает оскомину и тяжелые исторические ассоциации, говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.