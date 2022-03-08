Японская компания потребительской электроники и видеоигр Nintendo приостановила свои поставки в Россию, присоединившись к Sony, которая ранее покинула российский рынок. В качестве причины компания привела военные действия на территории Украины.

Компания заявила о приостановке работы своего онлайн-магазина и выпуска новой видеоигры в России, сообщив о проблемах с логистикой и проработкой платежей.

Кроме того, компания-производитель Xbox Microsoft Corp. также прекратила продажи новых продуктов и услуг в России.

Таким образом, все три игровых гиганта консольной индустрии покинули Россию.