«Россия решила перейти к «сирийской тактике» в войне с Украиной». Об этом сообщил советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович на своем брифинге.

«После вчерашнего обстрела роддома в Мариуполе стало понятно, что враг окончательно изменил тактику и, будучи не в состоянии нанести поражение нашим Вооруженным силам и другим силам обороны на поле боя, перешел к так называемому «сирийскому варианту». То есть окружение и террор больших и малых городов, чтобы причинить наибольшие страдания и наибольшее психологическое влияние на наше гражданское население», — сказал он.

Арестович прокомментировал гуманитарную ситуацию в городах, которые больше всего страдают от ударов российских войск.

«Сейчас больше всего страдает Мариуполь, который просто сносят с лица земли, и я думаю, это делается для того, чтобы потом показывать его как пример и говорить, что смотрите, вы хотите как в Мариуполе? Также страдают Харьков, Ахтырка и в некоторой степени Николаев. Нужно понимать, что это война. Первое: военно-политическое руководство страны знает, что происходит. Второе: международные организации знают, что происходит. Знает руководство всех стран мира. Ежедневно есть попытки установить гуманитарные коридоры из многих городов, в том числе из Мариуполя. Но противник сознательно срывает эвакуацию из Мариуполя. Тем не менее украинские силы держат оборону города. Я думаю, мы сможем сделать так, чтобы гражданские были эвакуированы из Мариуполя, мы все сделаем для этого. Думаю, враг не сможет взять Мариуполь, хотя террор, который он совершает, - это еще одна черная и кровавая страница в мировой истории российских военных преступлений», — сказал он.