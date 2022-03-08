Известный российский политтехнолог Глеб Павловский заявил, что России необходимо думать над тем, как выживать под санкциями, а не бомбить украинские города. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы (россияне, - ред.) можем не выжить. Это надо очень ясно понимать. Уже в этом году можем не выжить», – подчеркнул Павловский.

Политтехнолог увере, что захват городов в Украине РФ никак не поможет: «Ну представьте, заняли Харьков, хоть заняли Киев. Что дальше? Вы что, облегчили давление на Россию? Нет, опасность повышается, давление повышается, риск большой войны с Россией повышается, значит, это не является путем к выходу».