Эстония приостановила выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Таллин приостановил выдачу туристических виз гражданам России.

По ее словам, это связано не только с военными действиями на территории Украины, но и с «невозможностью в настоящее время физически организовать прием государственных пошлин за предоставление виз».

Заявление на визы могут подавать только граждане, у которых в Эстонии проживают члены семьи, или для поездок с целью посещения больных родственников.