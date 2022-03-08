Скандинавские СМИ будут публиковать новости о войне в Украине по-русски

Финская, шведская и датская газеты объявили, что будут публиковать статьи и новости о войне в Украине по-русски из-за введения в российских СМИ ограничений и исчезновения свободных СМИ. Об этом сообщает «Радио Свобода».

К акции присоединились финская Helsingin Sanomat, шведская Dagens Nyheter и датская Politiken, о чем они сообщают на русском языке на своих сайтах.

После начала войны в Украине власти России заблокировали сайты почти всех независимых изданий (включая Радио Свобода, Настоящее Время, «Медиазону», «Медузу», русскую службу BBC и многих других). Также в стране за один день был принят закон, предусматривающий административную и уголовную (до 15 лет тюрьмы) ответственность за «дискредитацию вооруженных сил РФ» и «фейки» о российской армии. Даже само военное вторжение в Украину запрещено называть войной, российские власти называют это «военной операцией».