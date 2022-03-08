Запрещен вывоз из России некоторых товаров

Правительство России определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, говорится в сообщении Кабмина страны.

В список включены, в том числе, медицинское оборудование, технологическое оборудование, транспортные средства и сельскохозяйственную технику. В общей сложности в перечне представлено более 200 наименований товаров, среди них также мониторы, проекторы, турбины, станки для обработки металла и камня, железнодорожные вагоны и локомотивы.

«В настоящий момент вывезти товары за рубеж нельзя, исключения составляют страны Евразийского экономического союза, а также Абхазия и Южная Осетия», - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца года ограничен вывоз некоторых видов лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия».