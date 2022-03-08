Россиянина оштрафовали за комментарий «Z – засранцы»

Литерой «Z» российская армия пометила часть военной техники, которая с начала войны 24 февраля заходит на территорию Украины. Этой же буквой стали «украшать» свою одежду и автомобили россияне, которые поддерживают военные действия в Украине.

40 тысяч рублей по официальному курсу сейчас составляет около $300.

Россиянина оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарий «Z – засранцы», оставленный в соцсети «ВКонтакте».

Оштрафованный – житель Сургута, его имя неизвестно, о выписанном штрафе сообщает пресс-служба МВД по Ханты-Мансийскому округу. Его привлекли к ответственности по новой статье 20.3.3 административного кодекса, которая появилась после начала войны. Она запрещает распространять «фейки» об армии РФ и «дискредитировать» ее.

По данным «Сибирь.Реалии», комментарий полицейские обнаружили 6 марта, на следующий день состоялся суд.